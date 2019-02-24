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Erdoğan: 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim

SEÇİM HABERLERİ  | 24.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yerel seçimlerde işbirliği yaptığını söyleyerek, "31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim" diye konuştu.

Erdoğan: 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri eskiden kendisine hangi hizmetlerin getirildiğini, bizim hangi hizmetleri getirdiğimizi çok iyi bilir. Kayseri'ye 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın. Şimdi durum öyle değil.

Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim.

Türkiye'de siyasi partiler eskiden koalisyonlar kurardı. Ama bunlar seçimden sonra kurulurdu. Bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçim öncesine aldık. Millet sandığa kimin kiminle gittiğini biliyor. MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. İYİ Parti de ne yazık ki bunlarla beraber. Kim kiminle beraber yürüyor bu önemli."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kayseri İYİ parti HDP CHP

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