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  4. Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 07:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında “kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak uzlaşma talebinde bulundu.

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın uzlaşma başvurularıyla ilgili olarak, V.E.’nin Nurullah Genç’in “Yağmur” şiirini, A.Ç.’nin de İstiklal Marşı’nı ezberlemesi ve Erdoğan’dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

V.E. ve A.Ç., Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na giderek, Erdoğan’ın avukatının talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. hakkındaki davaların düşürülmesine karar verildi.


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Recep Tayyip Erdoğan şiir yağmur şiiri Nurullah Genç

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