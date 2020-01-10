Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın uzlaşma başvurularıyla ilgili olarak, V.E.’nin Nurullah Genç’in “Yağmur” şiirini, A.Ç.’nin de İstiklal Marşı’nı ezberlemesi ve Erdoğan’dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

V.E. ve A.Ç., Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na giderek, Erdoğan’ın avukatının talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. hakkındaki davaların düşürülmesine karar verildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız,



İki ayrı hakaret dosyada,

uzlaşma taleplerini,

özür dilenmesi ve şiir ezberlenmesi koşuluyla kabul etti,



Şiirlerden biri “İstiklal Marşı”

diğeri ise Nurullah Genç’in peygamberimize yazdığı “Yağmur” şiiri.



Koşullar yerine getirildi.

Davalar düşecek. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) January 9, 2020



