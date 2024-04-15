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Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı: AK Parti'de seçim sonrası alevlenen tartışmalar gözleri bu iki isme çevirdi

15.04.2024 14:55
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Son seçimlerde alınan sonuç AK Parti'yi hayli hareketlendirdi. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına 'kibir' konusunda uyarıda bulunduğu konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Van çıkışı ve AK Partili milletvekili Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımı partide tartışma yarattı. Erdoğan'ın eski metin yazarı ve gazeteci Aydın Ünal, bu süreçte yaşananlara dikkat çekerek Erdoğan'ın "dindarları yeniden kazanması" için gündem yaratacak bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı: AK Parti'de seçim sonrası alevlenen tartışmalar gözleri bu iki isme çevirdi

AK Parti, tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin sürpriz bir başarı yakalayarak AK Parti'yi geride bırakması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partililerde özeleştiriyi beraberinde getirdi. Bu sırada ardı sıra patlak veren tartışmalarla şekillenen sürecin akıbeti merak edilirken Erdoğan'ın eski metin yazarı konuyla ilgili ilginç bir çıkışa imza attı.

AK PARTİ SEÇİMDEN HAYAL KIRIKLIĞIYLA ÇIKTI

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı sonuçla kurulduğundan bu yana yerel seçimlerdeki en düşük oyunu alırken ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Ayrıca Türkiye genelinde CHP'nin gerisinde kalması da AK Parti'de derin bir sorgulama süreci başlattı.

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ERDOĞAN'DAN 'KİBİR' UYARISI

Kulislerden aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden sonraki ilk MYK toplantısında 'kibir hastalığına' dikkat çektiği konuşuluyordu.

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MEHMET UÇUM'UN 'VAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULDU

Van Büyükşehir Belediyesi seçimini DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmış, ancak Adalet Bakanlığının itirazıyla Van İl Seçim Kurulu mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. Konu YSK'ya taşınınca mazbatayı Zeydan aldı.

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Mehmet Uçum

Bu gelişmeler AK Parti'de tartışmaları beraberinde getirirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuyla ilgili şu çıkışı yine partiden tepki çekmişti:

“Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan 'ayaklanma' çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder.”

MONAKO VE MALDİVLER KRİZİ

Son günlere damgasını vuran AK Partili isim ise İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı oldu. Bayram tatilinde Monako'ya gittiğini belirten Bursalı, ıstakoz yemeği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca kriz başladı. Partiden Bursalı'ya sert tepkiler ve istifa çağrıları geldi.

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Şebnem Bursalı

Kısa süre sonra da AK Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler'den fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

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"ERDOĞAN PARMAKLARI KIRARSA YENİDEN KAZANIR"

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeniden Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Son dönemdeki tartışmalara yaptığı göndermelerle dikkat çeken Ünal köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
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