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Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman, Her il için farklı propaganda

20.08.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'nin izleyeceği yol haritası günden güne belirginleşiyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi 7 Ekim olarak açıklanan kongre bu yolda önemli bir aşamanın eşiği olacak. Kongre hem parti yönetiminin belirlenmesi hem de yerel seçimler için başlangıç noktası olması açısından dikkatle takip edilecek. Adaylar, Erdoğan'ın kendi yaptırdığı anketlere göre belirlenecek. Ayrıca AK Parti belediye başkanı adaylarını açıklarken büyükşehirlerde farklı bir yol izleyecek.

Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman, Her il için farklı propaganda

Nasıl bir ittifak yapılanmasıyla girileceği merak edilen seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırıyor. AK Parti'de kongreyle yönetime gelecek yeni kadro seçim sürecini de yönetecek. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıracağı anketlerle belirlenecek belediye başkanı adayları için her her ilde farklı propaganda düzenlenecek.

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KONGRE ÖNEMLİ VİRAJ

AK Parti'de yeni parti yönetiminin belirleneceği kongre tarihi 7 Ekim olarak açıklanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek.

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BÜYÜKŞEHİRLERDE ÖZEL LANSMAN

Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

ERDOĞAN ANKET YAPTIRACAK

AK Parti, seçim öncesi teşkilatlarda kırgınlık, sıkıntı yaşanmaması amacıyla belediye başkan adayları için teamül yoklaması yapmayı düşünmüyor.

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Bunun yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi yaptırdığı anketlerle adayların halktaki karşılığına bakacak ve buna göre karar verilecek.

AK Parti önce aday isimlerini açıklayacak. Adaylar kesinleştikten sonra ise her ile özel seçim beyannameleri vatandaş ile paylaşılacak. Seçim propaganda dönemi de her il için şehrin özelliklerine göre ayrı planlanacak.

HEDEF: CHP'Lİ BELEDİYELER

"En doğru isimler, en doğru adaylar, en doğru sözlerle, CHP'nin yönettiği illerde kaybedilen 5 yılı telafi edecek projelerle yola çıkıyoruz" denilecek.

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Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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