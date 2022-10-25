Erdoğan, BBP lideri Destici'yle bir araya geldi

Beştepe'de kritik zirve 19.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı üyelerinde BBP lideri Mustafa Destici'yle bir araya geldi. Zirvenin gündemiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İMAR AFFI TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici geçtiğimiz günlerde imar affıyla ilgili teklifi TBMM'ye sunmuştu.

Destici teklif gerekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Yüz binlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu. Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.



