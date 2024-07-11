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Erdoğan’dan ABD’de peş peşe zirveler! Yunanistan, İtalya ve Almanya liderleri ile görüştü…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
11.07.2024 07:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan sırasıyla Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü. Erdoğan yoğun görüşme trafiğinin ardından ise eşi ile birlikte ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı. İşte Erdoğan’ın yoğun ABD programının detayları…

Erdoğan’dan ABD’de peş peşe zirveler! Yunanistan, İtalya ve Almanya liderleri ile görüştü…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler ele alındı.

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Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini de ifade etti.

ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.

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İki lider, Türkiye ile İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

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Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti. (AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden abd
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