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  4. Erdoğan'dan liderlerle peş peşe temaslar: Astana'da yoğun diplomasi trafiği devam ediyor

Erdoğan'dan liderlerle peş peşe temaslar: Astana'da yoğun diplomasi trafiği devam ediyor

04.07.2024 11:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Astana’daki ikili temasları çerçevesinde Moğolistanlı mevkidaşı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan liderlerle peş peşe temaslar: Astana'da yoğun diplomasi trafiği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’daki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.

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Erdoğan daha sonra ise Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

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DÜN DE LİDERLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan zirve çerçevesinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmüştü. Erdoğan bu erken saatlerde ise Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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