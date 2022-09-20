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Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce Almanya Başbakanı Scholz ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

20.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce Almanya Başbakanı Scholz ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan önce Almanya Başbakanı Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Erdoğan Zelenskiy'le telefonla görüştü.

ÖNCE ALMANYA BAŞBAKANI'YLA GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarını sürdürüyor. Yerel saatle 09.00’da (TSİ 16.00) başlayan BM 77. Genel Kurulu’nda hitap ederek dünyaya seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesinde Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

ARDINDAN ZELENKSKİY'LE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

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