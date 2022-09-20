Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce Almanya Başbakanı Scholz ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan önce Almanya Başbakanı Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Erdoğan Zelenskiy'le telefonla görüştü.

ÖNCE ALMANYA BAŞBAKANI'YLA GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarını sürdürüyor. Yerel saatle 09.00’da (TSİ 16.00) başlayan BM 77. Genel Kurulu’nda hitap ederek dünyaya seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesinde Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

ARDINDAN ZELENKSKİY'LE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.



