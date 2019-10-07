Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

(Trump ile görüşme ve Beyaz Saray'ın operasyon açıklaması) Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu zaten yeni bir şey değil. Trump, bu konu ile ilgili talimatını vermişti. Çekilmeyi emretmişti ama bu biraz geçikti. Gecikmeye rağmen heyetlerimiz bölgede görüşmelerini yapıyorlardı. Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim verilmiş kararımız var. Hep söylediğimiz söz; "Bir gece ansızın gelebiliriz" demiştik. Terör tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.

(ABD'nin 'DEAŞ' açıklaması) Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konu ile ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Değişik ülkelerde bulunan DEAŞ'lılar var. Bu DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, talimatı verdik, çalışma yapıyorlar. Bu DEAŞ'lıları buradan süratle derdest edelim.

(Trump ile görüşme) Önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti yapacağız. Trump ile F-35 konusunu da ele alacağız.