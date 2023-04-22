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Erdoğan'dan sosyal medyada 'kentsel dönüşüm' paylaşımı! 'Yarısı Bizden' kampanyasını dün duyurmuştu, videoyla açıklandı

22.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün duyurduğu, kentsel dönüşümü teşvik için başlatılacak olan 'Yarısı Bizden' kampanyasının ardından bugün sosyal medya hesabından kentsel dönüşümü anlatan video paylaştı. Videoda depremzedeler için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı, 365 bin konutun 1 yıl içinde teslim edileceği belirtildi.

Erdoğan'dan sosyal medyada 'kentsel dönüşüm' paylaşımı! 'Yarısı Bizden' kampanyasını dün duyurmuştu, videoyla açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu mesajla paylaşılan videoda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu net bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi.

"Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik. Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta." değerlendirmesinin bulunduğu videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

Videoda ayrıca, 2022'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldığı, bütün engellemelere rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla konutun vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

"Deprem bölgesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm, bölgede yaşayanların can ve mal kaybını önlemekle kalmaz, bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar." uyarısı yapılan videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği de aktarıldı.

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

(AA)

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