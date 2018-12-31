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Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl

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