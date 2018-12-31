Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Yeni miladi y\u0131l\u0131n, aziz milletimiz ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00fct\u00fcn insanl\u0131\u011fa hay\u0131rlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.\nPARTNERKilolar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden h\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011flam\u0131\u015ft\u0131 \u015fimdi i\u011fne ipli\u011fe d\u00f6nd\u00fc!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Trump'a yeni y\u0131l mesaj\u0131Karamollao\u011flu, Hatay'da partisinin il kongresine kat\u0131ld\u0131
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