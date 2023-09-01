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Erdoğan en sevdiği balığı açıkladı, yanıtı herkesi gülümsetti! "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın"

01.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçıları ve balık severleri heyecanlandıran gün geldi çattı. Av yasağı sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir balıkçı teknesinde dümene geçip sezonu açan balıkçılara seslendi. Kalkan, somon, levrek ve çipura yavrularını denize bırakarak balıklandırma yapan Erdoğan'a en sevdiği balık soruldu. Erdoğan'ın yanıtıyla birlikte renkli anlar yaşandı.

Erdoğan en sevdiği balığı açıkladı, yanıtı herkesi gülümsetti! "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın"

Dün gece saatlerinde balık avlama sezonunun açılışında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir balıkçı teknesine geçti. Erdoğan balıkçılara yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken balıklandırma işlemine de bizzat katıldı. Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada favori balığını açıklamasıyla yüzlerde tebessüm oluştu.

BALIKÇILARA TELSİZDEN SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir balıkçı teknesine geçti.

Balıkçılarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dümene geçerek denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi.

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Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti.

"HAMSİ VE KALKANI SEVERİM"

Öte yandan Erdoğan, Karadeniz ve Marmara Denizi'ne özgü kalkan, yerli somon, levrek ve çipura balıklarının yavrularını denize bırakarak balıklandırma yaptı. Ardından Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Erdoğan, "Bakanımız, meclis başkanımız hep birlikte vira bismillah dedik. İnşallah bereketli olur. İnşallah bereketiyle beraber gelir. Bolluk ve ucuz balık çeşitlerine milletimiz böylece kavuşmuş olur. Bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimizi de Rabbim bol ve kazançlar nasip eder. Ta Moritanya'ya kadar açılan balıkçılarımız kendi denizlerimizde nasip peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanımız başta olmak üzere birlikte her türlü desteği veriyoruz. Çünkü balık bizler için çok çok önemli. Bu gıdadan da yediden yetmişe bütün insanımız faydalanmalı" diye konuştu.

"EN SEVDİĞİNİZ BALIK" SORUSUNA YANITI GÜLÜMSETTİ

En sevdiği balığın sorulması üzerine ise Erdoğan, "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Hamsi. Kalkanı severim" dedi. Erdoğan'ın yanıtı gazetecileri gülümsetti.

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Erdoğan ayrıca "Deprem bölgesindeki alabalık tesisi için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Erdoğan ardından gemiye binerek incelemelerde bulundu.

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(DHA-AA)

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Recep Tayyip Erdoğan

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