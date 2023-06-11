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Erdoğan ile BAE lideri el-Nahyan'ın görüşmesi sonrası BAE'li bakandan dikkat çeken 'ekonomi' mesajı! "Zengin, umut verici bir gelecek"

11.06.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan'ı kabulünün ardından BAE Ekonomi Bakanı el-Merri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin bir mesaj verdi. Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na değinen el-Merri, "Ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor" dedi.

Erdoğan ile BAE lideri el-Nahyan'ın görüşmesi sonrası BAE'li bakandan dikkat çeken 'ekonomi' mesajı! "Zengin, umut verici bir gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi. İki lider daha sonra Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2023 Şampiyonlar Ligi final maçını izledi. Görüşmeyi değerlendiren BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık olduğunu belirtti.

"İLİŞKİLERDE YENİ BİR AŞAMA"

BAE Ekonomi Bakanı Berri ülkesinin resmi ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Al Nahyan'ın dün gerçekleşen Türkiye ziyaretinin mevcut ortaklığın gidişatına güçlü bir ivme kazandırdığını kaydeden Berri, "BAE-Türkiye ilişkileri, kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

Berri, BAE-Türkiye ekonomik ilişkilerinin bölgenin ve dünyanın tanık olduğu çeşitli değişimlere rağmen son yıllarda büyüme ve gelişimini sürdürmeyi başardığını belirtti.

"ZENGİN, UMUT VERİCİ BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

Söz konusu başarının iki ülkenin gelecek vadeden ekonomik potansiyeli, coğrafi konumu ve Avrupa, Asya, Afrika pazarları ile olan bağlantısıyla ilişkisine vurgu yapan Berri, "İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte, ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 3 Mart'ta imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam oluşturması bekleniyor.

BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

Al Nahyan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, Erdoğan ile görüşmesinde iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi ele aldıklarını ifade etmişti.

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(AA)

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