Erdoğan ile Bahçeli arasındaki Osmaniye diyaloğu! İlk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde kurmayları ile üst üste yaptığı toplantıların ana gündem maddesini yaklaşan mahallî seçimler ve bu süreçte uygulanacak stratejiler oluşturdu. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin her yerinde iddialı olduklarını ve hedefi yüksek tuttuklarını belirten Erdoğan, herkesin bu hedefi yakalamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Erdoğan’ın, yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusundaki uyarıları şöyle:

Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz. Yukarıdan bakarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yerelden, tek taraflı bakarak, kimse değerlendirme yapmasın. Seçim iş birliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir.

SAMSUN'U HATIRLATTI

Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. (Samsun il başkanının Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerini hatırlatarak) Samsun’da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir iş birliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın. Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacağız. Hedefimiz yüzde 50 ve üstü olacak. Herkes bu hedefe kilitlenmeli. Ayrıca sosyal medya var deyip, sadece orada yapılacak kampanyaya güvenip, çalışmayı ihmal etmeyin”