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Erdoğan ile Bahçeli arasındaki Osmaniye diyaloğu! İlk kez açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı. Devlet Bahçeli'nin çok kibar biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye konusunda Bahçeli'nin kendisine "‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz" dediğini aktardı. Öte yandan parti yöneticilerini de MHP konusunda uyaran Erdoğan " Çizgiyi aşan olursa gereğini yaparız" dedi.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki Osmaniye diyaloğu! İlk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde kurmayları ile üst üste yaptığı toplantıların ana gündem maddesini yaklaşan mahallî seçimler ve bu süreçte uygulanacak stratejiler oluşturdu. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin her yerinde iddialı olduklarını ve hedefi yüksek tuttuklarını belirten Erdoğan, herkesin bu hedefi yakalamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Erdoğan’ın, yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusundaki uyarıları şöyle:

Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz. Yukarıdan bakarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yerelden, tek taraflı bakarak, kimse değerlendirme yapmasın. Seçim iş birliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir.

SAMSUN'U HATIRLATTI

Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. (Samsun il başkanının Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerini hatırlatarak) Samsun’da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir iş birliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın. Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacağız. Hedefimiz yüzde 50 ve üstü olacak. Herkes bu hedefe kilitlenmeli. Ayrıca sosyal medya var deyip, sadece orada yapılacak kampanyaya güvenip, çalışmayı ihmal etmeyin”

“NİHAT BEY İZMİR’İ TOPARLAR”

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi üzerinden yürütülen tartışmaları da değerlendiren Erdoğan “İzmir’de bazı şeyler söylendi. Ama gördük ki orası toparlanmış. Nihat Bey toparlar orayı. Seçimlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

SURİYELİLER ALGISI

Kamuoyunda, Suriyelilerle ilgili yanlış algı oluşturmaya yönelik söylemlerin de tartışıldığı AK Parti’nin seçim stratejisi toplantılarında, Cumhurbaşkanının, Suriyeliler için 30 milyar dolar harcandığına yönelik açıklaması üzerinden kara propaganda yürütüldüğüne dikkat çekildi. AK Parti yönetimi “Cumhurbaşkanının Suriyelilere 30 milyar dolar vurgusu yanlış anlaşılıyor. Sanki kendi vatandaşına harcamıyor da Suriyelilere harcıyor gibi algı oluşturuluyor. Bu algının kırılması lazım” değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ İLE 'OSMANİYE' DİYALOĞU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iş birliği yapılacak iller konusunda varılan anlaşmanın önemine değinen Erdoğan, Osmaniye konusunda aralarında geçen diyaloğu “Sayın Bahçeli çok kibar adam. Osmaniye’den jest olarak aday çıkarmayacağımızı söylediğimde, ‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz’ dedi. Ben de ‘olmaz öyle şey, Osmaniye’de aday çıkarmayacağız. Bizim size jestimiz olsun’ dedim” şeklinde aktardı.

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