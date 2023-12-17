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  4. Erdoğan ile görüşme sonrası Konya iddiası gündem olmuştu! Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi

Erdoğan ile görüşme sonrası Konya iddiası gündem olmuştu! Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi

17.12.2023 12:50 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile YRP lideri Fatih Erbakan'ın görüşmesi sonrası, YRP'nin yerel seçimlerde destek vermek için Konya gibi bazı büyükşehir belediyelerini istediği yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddialar sonrası Erdoğan ile Erbakan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan ile görüşme sonrası Konya iddiası gündem olmuştu! Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Erdoğan ile Erbakan'ın görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"PARTİMİZİ YIPRATMA AMACI TAŞIYOR"

Kılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın 12 Aralık Salı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bazı haberler yapıldığını belirtti.

"Görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi
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