Erdoğan imzaladı, İmamoğlu tepki gösterdi: Milletimize şikayet edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devam eden Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı’nın Pendik İstasyonu şantiyesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı ve Sefaköy-Beylikdüz-TÜYAP Metro Hattı projelerinin 2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmamasına tepki gösterdi.

“MİLLETİMİZE BUNLARI ŞİKAYET EDECEĞİM”

İmamoğlu kararla ilgili şunları söyledi:

“Dün konuşma yaptım. Üsküdar'da yaptığımız temel atma töreninde ‘yatırım planını açıklayacaklar. İki önemli konumuz var orada. Bayrampaşa- Eyüpsultan tramvay hattımız ve Sefaköy- Beylikdüzü metro hattımız.

Bakın bunların kaynağı hazır. Yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planına alınması. Yatırım planı, devletin kaydına alınmak. Başka hiçbir katkısı yok.

Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay, yatırım planını almak. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar.

Milletini cezalandıranı, millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de milletimize bunları şikayet edeceğim” dedi.







