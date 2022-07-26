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Erdoğan imzaladı! Üniversitelerle ilgili karar Resmi Gazete... Yeni fakülteler kuruldu

26.07.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, bazı üniversitelerle ilgili alınan kararlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 22 üniversiteye 36 yeni fakülte kuruldu, 16 fakülte ise kapatıldı.

Erdoğan imzaladı! Üniversitelerle ilgili karar Resmi Gazete... Yeni fakülteler kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 22 üniversiteye 36 yeni fakülte kuruldu, 16 fakülte ise kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Marmara Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruldu.

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Kararla birlikte; Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelere ait 16 fakülte de kapatıldı.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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