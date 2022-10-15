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Erdoğan'ın açıklamasından sonra herkes onlardan iyi haber bekliyor! Yaralı işçilerin son durumunu Başhekim Prof. Dr. Yiyit duyurdu: Zamana ihtiyaç var

15.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasından sonra maden işçilerinin yakınlarıyla birlikte tüm Türkiye hayatını kaybedenlerin yasını tutarken yaralı olarak kurtarılan işçilerden gelecek iyi haberleri bekliyor. İşçilerin 6'sının tedavisinin devam ettiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, "Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler, o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz" diye konuştu ve biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra herkes onlardan iyi haber bekliyor! Yaralı işçilerin son durumunu Başhekim Prof. Dr. Yiyit duyurdu: Zamana ihtiyaç var

Amasra'dan gelen haberler Türkiye'yi derin yasa boğdu. Olay yerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 41. işçinin şehit olduğunu duyurdu. Maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.

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Yaralı işçilerden Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş’ın yakınları amfide bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını belirtti. Yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.

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"5 HASTADA YANIKLAR VAR, ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Yiyit, "Dün gece geldiğimden beri ekip olarak ayaktayız. Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor. Bizler maksimum tedavi vereceğiz. Siz dua edeceksiniz. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Hastalarımızın 5 tanesinde yanıklar var. Bir tanesi karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var. Dışarıdan görmediğiniz yaralar. Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler, o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz. Antibiyotiklerini veriyoruz" dedi.

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"BİR YAKINI HASTASIYLA GÖRÜŞTÜRECEĞİZ"

Hasta yakınlarının hastanede kalacaklarını açıklayan Yiyit "Sizin için kalacak yerler organize ettik. Size bazı kartlar vereceğiz. Kişiye özel kartlar tanımlayacağız. Onun dışında sizin bekleyeceğiniz bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi hocamız pansumanları yapıyor. Bir yakını hastasıyla görüştüreceğiz." diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasra maden faciası
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