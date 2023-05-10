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Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynatılan video dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: "Sen cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun..."

10.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine giden son düzlükte siyaset arenası Türkiye'nin gündemini belirleyen gelişmelere sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'ın ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısının yer aldığı video oynatılmıştı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili ilk kez yorumda bulunurken gündemdeki 'ses kaydı' iddialarına da değindi.

Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynatılan video dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: "Sen cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun..."

Seçime günler kala siyasi liderler Türkiye'nin dört bir yanının gezerek il il mitingler düzenlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde oynatılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütü PKK üzerinden hedef alan video çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun videoyla ilgili tepkisi dikkat çekti.

"NİYE KORKUYORSUN?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın "Erdoğan'ın İstanbul Mitingi'nde bir video oynatıldı. Sanki seçim şarkınızda PKK elebaşı Murat Karayılan eşlik ediyormuş gibi. İlk bakışta üretilmiş olduğu anlaşılan video gerçekmiş gibi Erdoğan tarafından gösterildi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun ahlakla bağdaşır yönü var mı? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insanın bu kadar düşük bir düzeye inmesini nasıl izah edeceğiz? Sen cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun, nasıl bunu yapıyorsun? İnsanda biraz utanma olur, ar olur, edep olur, vicdan olur, ahlak olur ya. Bunları yapıyor. Yapacağını da biliyorum zaten. Onun için ciddiye almıyorum. Korkak insan. Niye korkuyorsun? Bir terör örgütünün arkasına niye saklanıyorsun sen?"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginden.

'KASET' İDDİASINA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Öte yandan, kasetle manipülasyon hazırlığı yapıldığı iddialarını Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi:

"İletişim Başkanlığı'nda çalışanların tamamı kamu görevlileri. Ama hiçbirisi devlet memuru pozisyonunda çalışmıyorlar. Erdoğan'a seçimi nasıl kazandırırız diye. Bunun için çalışıyorlar. Oysa onların tarafsız olması lazım."

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