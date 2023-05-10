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  4. Verdiği oy oranı dikkat çekti: CHP'li Özkoç'tan çok konuşulacak '1. tur' çıkışı! "Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı sosyal medyada..."

Verdiği oy oranı dikkat çekti: CHP'li Özkoç'tan çok konuşulacak '1. tur' çıkışı! "Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı sosyal medyada..."

10.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine son 4 gün kaldı. Siyaset arenası ülke gündemini etkileyen gelişmelere sahne oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri ise ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı. CHP'li Engin Özkoç seçimin 14 Mayıs'ta sonuçlanacağı iddiasını dile getirirken, alacaklarını öne sürdüğü oy oranıyla dikkat çekti. Özkoç ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak bir 'ses kaydı' iddiası ortaya attı ve "Bununla ilgili istihbarat bilgisi aldık" dedi.

Verdiği oy oranı dikkat çekti: CHP'li Özkoç'tan çok konuşulacak '1. tur' çıkışı! "Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı sosyal medyada..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı canlı yayında seçim gündemini değerlendirdi. Seçimin 1. turda biteceği yönündeki iddiasını dile getiren Özkoç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla öngörüsünü açıklarken yüzde 56-57 rakamlarını telaffuz etti. Engin Özkoç bir de Kılıçdaroğlu'nun sesinin taklit edilip sosyal medyada dolaşıma sokulacağı yönünde çok çarpıcı bir iddia öne sürdü.

'İLK TUR' ÇIKIŞI

Özkoç, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Umudum, gördüğüm şu ki bu seçim ilk turda bitecek" deyip gençlerin, kadınların haksızlığa uğradığı, bu nedenle sandığa gidip oy kullanacakları görüşünü dile getirdi.

"SOKAĞA ÇIKTIĞIMIZDA BUNU GÖRÜYORUZ"

Seçim anketlerine de değinen Özkoç "Yüzde 56-57 ile biz bu seçimi bitireceğimiz. Yaptırdıklarımızda çok net görüyoruz. Sokağa çıktığımızda insanlarda bunu görüyoruz" derken verdiği oy oranıyla çarpıcı bir çıkışa imza attı.

'SES KAYDI SOSYAL MEDYADA DOLAŞTIRILACAK' İDDİASI

Özkoç'un canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkan bir diğer konu ise Kılıçdaroğlu hakkında ses kaydı üretileceği şeklindeki iddiasıydı. Bununla ilgili istihbarat aldıklarını belirten Özkoç şunları söyledi:

"Şimdi de arkadaşlarım gönderiyorlar. Bu önümüzdeki hafta içerisinde aldığımız istihbarat öyleydi. Şehit ailelerimizin çocukların yer aldığı afişlerin billboardlarda boy göstereceği ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ses kaydının, PKK ile görüşme ses kaydının sosyal medyada dolaştırılacağına dair ihbar aldık.

"SON 4 GÜN İÇİNDE BILLBOARDLARDA AFİŞLERE YAPIŞTIRILACAK"

"Çok net söylüyorum. Şehit ailelerimizin çocukları ile ilgili afişlerde onların resminin olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir ilinti bir konuşması olduğunu gösterip onları istismar edip billboardlarda afişlerin son 4 gün içerisinde yapıştırılacağına ve bununla ilgili propaganda yapılacağına dair istihbarat bilgileri aldık. Şimdi buradan bir kez daha onların gözünün içine bakarak bu ekranlar söylüyorum. Böyle bir şeye tevessül ederseniz böyle alçakça ve şerefsizce bir şeye tevessül ederseniz bunun gereğini çok ciddi şekilde yaparız. Ve bunun hesabını her kim olursa olsun hukuk karşısında verir. Bu 'her kim olursa olsun'un altını çiziyorum."

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