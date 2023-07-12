Erdoğan'ın kararının perde arkasını anlattı! Numan Kurtulmuş "Garanti altına alındı" diyerek açıkladı: "Masada da onu söyledi"

Türkiye-İsveç-NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıktı: Erdoğan İsveç'in NATO'ya üye olması için yeşil ışık yaktı. Bununla birlikte anlaşmaya dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

"GARANTİ ALTINA ALINDI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC ziyaretinin ardından CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Erdoğan dışarda ne söylediyse masada da söyledi. Türkiye'nin tavrı aynı zamanda resmi beklentisidir. İsveç zaten Finlandiya'yla birlikte terör örgütleriyle mücadele edeceğine söz vermiş bir ülkedir. Finlandiya'ya başka İsveç'e başka reçete uygulandı. İsveç'in teröre karşı çok net tavır alacağı garanti altına alınmıştır.50 yılı bulan bir süre ve sürekli oyalanan bir Türkiye. AB açısından söylüyorum. NATO'yla iyi ilişkisi olan Türkiye. Ne yazık ki NATO'nun nimetlerinden de yararlanamayan Türkiye.

İsveç'i kabul eden ülkeler NATO üyesi ülkeler. Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var biliyorsunuz; meydanda ne konuşuluyorsa masada da onlar konuşuluyor. Müttefik olan ülkelerin teröre destek vermemesi lazım. Bölge menfaati için teröre karşı durmalılar."

'CAN ATALAY' MESAJI: MECLİS TAVRINI BELLİ ETTİ

Kurtulmuş ayrıca tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili şunları söyledi:

"TBMM tavrını belli etmiştir. İsmi Meclis ilk oturumunda okunmuştur. Artı, partilerin ortak eğilimiyle, İnsan Haklarını İzleme Komisyonu'na 'bağımsız' bir milletvekili olarak yani grubu bulunmayan partilerden bir milletvekili olarak Can Atalay seçilmiştir. Orada iktidar partilerinin de muhalefet partilerinin de ortak bir yaklaşımı söz konusudur. Herhalde bu da Meclis'in hangi kanaat içerisinde olduğunu gösteren bir şeydir.

Şu anda devam eden tutukluluk hali var. Yargıtay Başsavcılığı bir mütalaada bulunabilir. Böyle bir görüşte bulunabilir, vazifesidir. Ama ilgili dava devam ediyor. Davanın geleceği uzun sürebilir. Ama mahkeme bir ara kararla tutukluluk halinin kaldırılmasıyla ilgili bir karar verebilir. Dolayısıyla bu kararı verecek TBMM değildir. Mahkemenin iradesine Meclis olarak nasıl müdahale edebiliriz. Biz seçilmiş Türkiye'nin yasama organı olarak tavrının ortak ve net olduğunu söylüyorum. Bütün partilerin de ortak bir eğilim içerisinde olduğunu söylüyorum ama bu partiler bir yazı yazarak ortak şekilde bunu suistimal etmemesi lazım. Meclis hadi bakalım bunu serbest bırakın dediğinde mahkeme serbest mi bırakacak? Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. Beklenen hüküm özlü bir dava olduğu için tutukluluk halini isterse mahkeme kaldırabilir."