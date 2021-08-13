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Erdoğan'ın katıldığı canlı yayındaki prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

13.08.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında prompter ve sufle iddiaları sosyal medyada gündem yaratmıştı. Söz konusu yayında Erdoğan'a soru soran gazeteciler arasında olan Abdulkadir Selvi, yaşananların perde arkasını yazdı.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayındaki prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

Sel ve yangın felaketinden, koronavirüs salgını, yüz yüze eğitim ve Afgan göçmenler gibi bir çok önemli konu başlıklar hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter kullandığı ve sufle aldığı iddiası gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..." ifadelerine yer verdi.

KILICDAROGLU

Söz konusu yayında Erdoğan'a soru soran gazeteciler arasında olan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaşananların perde arkasını yazdı.

ERDOĞAN'IN PROMPTER KULLANMASI

Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da yayına çıkmadan dosyalar hazırlattığını hatırlatan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iste dijital medyayı iyi kullanan bir lider olarak bazı verileri prompter'a yüklettiğini belirtti.

erdgoan

Özellikle bazı rakamları tane tane açıklayabilmek için Erdoğan'ın prompter kullandığının altını çizen Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun prompter kullanmadığı için çıktığı bir yayında Kürt sorununun çözümüne ilişkin partisinin hazırladığı 17 maddenin ilk üç maddesini sayamadığını ifade etti.

SUFLE İDDİALARI

Sosyal medyada dolaşan diğer iddialardan olan 'sufle' konusuna da değinen Selvi, yayına yansıyan sesin kendisine ait olduğunu belirterek "Erdoğan 'Çok farklı bir yere doğru adeta' dedikten sonra kısa bir es verdi. O sırada ben, 'sevk ediliyor' dedim." diye yazdı.

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