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Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'

27.02.2024 16:10
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Yerel seçimlerin en çok konuşulan adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yeni bir polemik başladı. Erdoğan dün "Bu şahıs 2019'da göreve yanlışlıkla geldi" deyip İmamoğlu'na yüklenmişti. Bu sözlere yanıt veren İmamoğlu, "2019'da 3 gün ortaya çıkmamıştı, 31 Mart'tan sonra 2 hafta külliyeden çıkmaz. Sorunları çözmüyor, aklı fikri İstanbul'da. İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Her akşam beni rüyasında görüyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'

31 Mart'a doğru siyasi arenada her geçen gün bir yenisi başlayan polemiklerin sonuncusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisiyle gündeme geldi. Bugün Güngören'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı. İmamoğlu ayrıca 'açılış törenine davet' tartışmasına da değinirken rakibi Murat Kurum'u "Gitti proje, geldi polemik" diyerek eleştirdi.

RAKİBİ KURUM'A "ACEMİ ADAY" DİYEREK YÜKLENDİ

  • 'Ben polemikten uzak duracağım' demişti. Ben ona acemi aday diyorum. Acemi aday bazen yüzümüzde acı da olsa bir tebessüm bırakmıyor değil. Acemi aday sevincimi yarıda bıraktı, biraz su kaynattı. Gitti proje, geldi polemik. 40 kere tekrarlanmış, 5 yıldır bana yapıştırılmaya çalışılan laflarla polemik üzerinden bana sataşmaya gayret etti.

'DAVET' TARTIŞMASI

  • Bir davet var ortada. Davet aşağı, davet yukarı. Vay efendim davet edilmedin... Aslında not gönderildi. Ortada bir davetiye var, bir ateş topuna döndü. Dokunan yanıyor. Kim etti, ortada davet eden yok.

"İSTANBUL ADAYLIĞI BİRKAÇ BEDEN BÜYÜK GELDİ"

  • Bu acemi adaya, İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Yapamayacağı işleri vadetmek konusunda bir maharet gösteriyor o ayrı ama iki konuda doğruyu söyledi. Bir tanesi 'yüzde 87 Ekrem İmamoğlu projelerini yaptı' dedi. Bir de dedi ki 'Depremde İstanbul koştu, deprem bölgesine yetişti.'

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ: 2 HAFTA KÜLLİYEDEN ÇIKAMAZ

İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Bu şahıs 2019'da nasıl olduysa yanlışlıkla görevi aldı" sözlerine yanıt vererek "Kendi seçimi kazandığı zaman milli irade, ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi, milli irade; başkası kazanırsa yanlışlık." dedi.

İlk seferi Erdoğan yaptı, 15 gün ücretsiz! İmamoğlu'na yüklendi İlk seferi Erdoğan yaptı, 15 gün ücretsiz! İmamoğlu'na yüklendi
  • 2019'da 3 gün ortaya çıkmamıştı, 31 Mart'tan sonra 2 hafta külliyeden çıkmaz. Sorunları çözmüyor, aklı fikri İstanbul'da. İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Her akşam beni rüyasında görüyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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