Erdoğan İsrail'in katlettiği gazetecilere dikkat çekti! Uluslararası İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar: 'Çok kötü bir sınav veriyorlar'

İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in zor şartlar altında çalışan gazetecileri de katlettiğine dikkat çekerek şunları ifade etti:
Zirvemizi bu sene hemen yanı başımızda tarifi imkansız acıların yaşandığı sancılı bir dönemde tertip ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir katliam yaşanıyor.
İsrail özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi.
Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduysak İsrail'in hakikatı imha etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik.
Sahadaki durumu anbean haberleştiren basın mensupları bu süreçte cesur bir duruş sergiledi. Yerli, yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri tebrik ederim.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise küresel krizlere değinerek şu ifadelerle mücadele vurgusu yaptı:
Terörle mücadeleye yönelik mesajlar veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler ise şu şekilde:
Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemiz büyük bir aşama kaydetmekte. Dışişleri Bakanlığımız da bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir. Stratejik İletişime ağırlıklı olarak önem vermekteyiz.
Bugün terör grupları sosyal medyanın yaygınlaşmasından yararlanmakta. Finansman için organize suç faaliyetleri yürütmekteler. Terörizmle mücadelede geçmişin yöntemleri bugün yetersiz kalmakta. Milli güvenliğimizi tehdit eden her adımı atacağız her önlemi de alacağız.
FETÖ'nün dünya çapındaki terör ağına büyük darbe vurduk. Terörizme karşı uluslararası iş birliği şarttır. Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele adı altında PKK'ya destek bir hata.