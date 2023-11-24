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Erdoğan İsrail'in katlettiği gazetecilere dikkat çekti! Uluslararası İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar: 'Çok kötü bir sınav veriyorlar'

24.11.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Mesajında İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çeken Erdoğan, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk" dedi.

Erdoğan İsrail'in katlettiği gazetecilere dikkat çekti! Uluslararası İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar: 'Çok kötü bir sınav veriyorlar'

İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL İNSANİ TRAJEDİYİ DUYURMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLERİ DE ÖLDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in zor şartlar altında çalışan gazetecileri de katlettiğine dikkat çekerek şunları ifade etti:

  • Zirvemizi bu sene hemen yanı başımızda tarifi imkansız acıların yaşandığı sancılı bir dönemde tertip ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir katliam yaşanıyor.
    İsrail özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi.

  • Bu vahşet karşısında uluslararası örgütler ve küresel sistem maalesef çok kötü bir sınav vermektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı. BMGK'de 40 ülkenin çekimser, 121 ülkenin ise evet oyuyla kabul edilen karar ise insanlığın ortak vicdanını yansıtması bakımından anlamlıydı.

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"PROPAGANDA SAVAŞINA DA GEÇİT VERMEDİK"

  • Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduysak İsrail'in hakikatı imha etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik.

  • Sahadaki durumu anbean haberleştiren basın mensupları bu süreçte cesur bir duruş sergiledi. Yerli, yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri tebrik ederim.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: MÜCADELE STRATEJİLERİ ÜRETMEK MECBURİYETİNDEYİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise küresel krizlere değinerek şu ifadelerle mücadele vurgusu yaptı:

  • Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor. Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz.

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  • Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır.

BAKAN FİDAN: TERÖRİZME KARŞI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART

Terörle mücadeleye yönelik mesajlar veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler ise şu şekilde:

  • Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemiz büyük bir aşama kaydetmekte. Dışişleri Bakanlığımız da bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir. Stratejik İletişime ağırlıklı olarak önem vermekteyiz.

  • Uluslararası farkındalığın artırılmasını hibrit tehditlerin ortadan kaldırılması açısından önem vermekteyiz. Türkiye olarak hibrit tehditlere karşı önlemlerimizi biz de alıyoruz. Güvenlik konseptleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla milli güvenliğimizin bir parçası olarak bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir.

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  • Bugün terör grupları sosyal medyanın yaygınlaşmasından yararlanmakta. Finansman için organize suç faaliyetleri yürütmekteler. Terörizmle mücadelede geçmişin yöntemleri bugün yetersiz kalmakta. Milli güvenliğimizi tehdit eden her adımı atacağız her önlemi de alacağız.

  • FETÖ'nün dünya çapındaki terör ağına büyük darbe vurduk. Terörizme karşı uluslararası iş birliği şarttır. Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele adı altında PKK'ya destek bir hata.

  • Yoğun bir diplomasi trafiği içerisindeyiz. Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız. Yeni yöntem ve söylemlerle kalıcı çözümü hayata geçirmeliyiz.
    Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun Hakan Fidan
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