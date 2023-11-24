Erdoğan İsrail'in katlettiği gazetecilere dikkat çekti! Uluslararası İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar: 'Çok kötü bir sınav veriyorlar'

Zirvemizi bu sene hemen yanı başımızda tarifi imkansız acıların yaşandığı sancılı bir dönemde tertip ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir katliam yaşanıyor.

İsrail özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi.