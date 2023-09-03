Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, gündem yaratan sözlere CHP liderinden yanıt gecikmedi! Liderler arasında 'bedava ev' tartışması

2023 seçimleri süreci boyunca aralarında kıyasıya rekabet yaşanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında tartışmalar devam ediyor. Erdoğan son olarak dün Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

Deprem bölgesine yönelik yardımlara değinen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'depremzedelere bedava ev' vaadini anımsatarak "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU: İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDAKİ FARKI BİLMİYOR

Erdoğan'ın sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumululuğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.

"CHP OY VERENE DEĞİL, MUHTAÇ OLANA KOŞAR"

İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar."

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Paylaşımının devamında, TBMM Grup Başkanvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı öncülüğünde tüm kadın milletvekillerinden oluşan CHP heyetinin 15-16 Ağustos tarihlerinde deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretten fotoğraflara yer veren Kılıçdaroğlu, "Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum" ifadelerini ekledi.