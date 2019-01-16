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Erdoğan-Kitaroviç ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç : - "İkili ticaret hacminde 1 milyar dolar düzeyini bir an önce yakalamak istiyoruz" - "(Sisak İslam Kültür Merkezi) Yeni bir İslam Kültür Merkezi kurulacağı için sayın Erdoğan ve TİKA'ya teşekkür ediyorum" - "Hırvatistan, AB yolunda Türkiye'yi destekleyecektir. Dolayısıyla 2020 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığımız çerçevesinde destek vereceğiz"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, "İkili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefini bir an önce yakalamak istiyoruz." dedi.

Kitaroviç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin "mükemmel düzeyde" olduğu değerlendirmesini yapan Kitaroviç, özellikle ekonomi alanında ikili ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kitaroviç, "İkili ticaret hacminde 1 milyar dolar düzeyini bir an önce yakalamak istiyoruz." şeklinde konuşarak, Erdoğan ile görüşmesinde enerji ve ulaştırma alanlarına da değindiklerini aktardı.

Türkiye ile ilişkileri daha ileri düzeye taşıma kararlılığını dile getiren Kitaroviç, kültür ve sanat alanlarındaki iş birliği programlarını da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Kitaroviç, 2019-2021 dönemini kapsayan kültür ve sanat alanlarındaki iş birliği protokolü çerçevesinde Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi projesinde iş birliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Hırvatistan İslam Birliğinin (Meşihad) iş birliğinde yürütülecek olmasına vurgu yaptı.

"Bu sadece ortak yaşam değil. Bu bizim ülkemizdeki bir hayat şeklidir. Yeni bir İslam Kültür Merkezi kurulacağı için sayın Erdoğan ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Kitaroviç, bu projenin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğa yapacağı katkının önemine işaret etti.

- "Türkiye'nin öneminin farkındayız"

Kitaroviç, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'nin öneminin farkında olduklarını söyleyerek, "Hırvatistan AB yolunda Türkiye'yi destekleyecektir. Dolayısıyla 2020 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığımız çerçevesinde destek vereceğiz." dedi.

Erdoğan ile görüşmelerinde hem Türkiye, hem de Hırvatistan'ın komşularına ilişkin gündem maddelerini de masaya yatırdıklarını aktaran Kitaroviç, Güneydoğu Avrupa'nın Avrupa-Atlantik yolu için taşıdığı önemin altını çizdi.

Kitaroviç, Bosna Hersek'in taşıdığı stratejik önem bakımından üç kurucu millet olarak "anlaşmalı iş birliği" geliştirmeleri gerektiğini belirterek, üçlü danışma mekanizmasını temsil eden Hırvatistan, Türkiye ve Bosna Hersek'in koordinasyonunun devamı konusunda Türkiye'nin oynadığı kilit rolün altını çizdi.

Dayton Anlaşması'nın durumuna da değinen Kitaroviç, "Hiçbir ülke Hırvatistan kadar Bosna Hersek'in bütünlüğü ve refahı için destek vermiyordur. Bosna Hersek'in AB'ye girmesi için de destek veriyoruz." dedi.

Kitaroviç, Bosna Hersek'in üç kurucu milleten oluşan bir ülke olduğunu anımsatarak, "Dayton Anlaşması'ndan bu yana orada birçok değişiklik yaşandı. Bosna Hersek için diyalog dışında bir çözüm bulunamaz. Biz Bosna Hersek'e komşu bir ülke ve üç kurucu milletten biri olarak Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemini belirtiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin mülteci krizi konusunda oynadığı rolün altını çizen Kitaroviç, "Mültecilere ülkesinde yer vererek Mülteci Kabul Anlaşması'nı yerine getirdiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

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