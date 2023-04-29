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Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

29.04.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Törende muhabir Fulya Öztürk'le Erdoğan arasında yaşanan 'aday' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu.

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı.

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"ADAY YAPACAKTIM"

Törende muhabir Fulya Öztürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı diyalog sosyal medyada dikkat çekti. Milletvekili aday listesinin hazırlandığı dönemde Fulya Öztürk'e AK Parti'den teklif geldiği basında yer almıştı. Erdoğan o dönemlere vurgu yaparak Fulya Öztürk'e gönderme de bulundu.

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"İYİ ÇALIŞ"

Yerli otomobil Togg'un içinde Aliyev'le, Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Erdoğan, Öztürk'ü kastederek, "Aday yapacaktım, ortadan kayboldu" ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine Öztürk, Erdoğan'a sağlık durumunu sordu. İyi olduğunu belirten Erdoğan yine Öztürk'e dönerek, "Bana bak, iyi çalış" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fulya Öztürk

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