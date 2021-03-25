Erdoğan onlardan hiç vazgeçmedi! Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık 18 yıldır AK Parti MKYK'da

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 7.Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı.

Yeni MKYK listesindeki değişim dikkat çekerken 22 ismin liste dışı kaldığı görüldü.

AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongresinde de belirlenen listelerde değişmeyen 3 isim gündem oldu.

3 İSİM HİÇ DEĞİŞMEDİ

Sözcü'den Veli Toprak'ıın derlediği bilgiye göre 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık listede yer aldı.

2003-2021 arasında bu üç ismin de MKYK üyeliği sürekli devam etti.



