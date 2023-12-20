Erdoğan'ın tek jesti Togg değilmiş! İkinci hediyeyi duyan Macaristan Cumhurbaşkanı: "Ben de istiyorum"

Geçtiğimiz günlerde Macaristan'a gidip temaslarda bulunan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban'ın birbirlerine hediyeler vermesi sıcak atmosferi beraberinde getirdi. Erdoğan, Orban'a Togg'dan sonra bir hediye daha verdi. Bu sefer mevkidaşı Novak da aynı hediyeyi istedi.

ERDOĞAN'DAN HEDİYE ÜSTÜNE HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’a sadece yerli otomobil Togg’u hediye etmedi. Erdoğan’ın Orban’a ikinci bir hediyesi daha vardı. Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında, avukatı Hukukçu Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki ’Asırlık Gece’ kitabını armağan etti. Erdoğan’dan kitabın Macarcaya tercüme halini hediye alan Orban, ilk işinin kitabı okumak olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI NOVAK: BEN DE İSTİYORUM

Hediyeyi fark eden Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kitap istedi. Budapeşte Üniversitesi’nde görevli Türk akademisyenlere talimat veren Erdoğan, kitabın Macaristan Cumhurbaşkanı’na ulaştırılmasını istedi.





