Erdoğan 'Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır' diye tepki gösterdi; Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası ABD'den yen açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti. Söz konusu görüşme kamuoyunda geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti.

ERDOĞAN: “YA AYIPTIR. BİRAZ KAFANI ÇALIŞTIR"

Bu görüşmeye kızan Erdoğan, “Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı” demişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: RUTİN BİR GÖRÜŞME

VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti:

“Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli.”

