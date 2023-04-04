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Erdoğan 'Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır' diye tepki gösterdi; Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası ABD'den yen açıklama

04.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu görüşmeye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır" derken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Erdoğan 'Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır' diye tepki gösterdi; Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası ABD'den yen açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti. Söz konusu görüşme kamuoyunda geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti.

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ERDOĞAN: “YA AYIPTIR. BİRAZ KAFANI ÇALIŞTIR"

Bu görüşmeye kızan Erdoğan, “Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı” demişti.

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ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: RUTİN BİR GÖRÜŞME

VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti:

“Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli.”

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan abd jeff flake

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