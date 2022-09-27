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Erektil disfonksiyona ve prostat büyümesine iyi gelir! Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor

27.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin favori meyvesi karpuz hakkında ortaya atılan iddialar erkekleri çok sevindirecek. Yazın simgesi olan karpuzun erkek cinsel sağlığını iyileştirebilecek özellikleri olduğu öne sürüldü. Bazı araştırmalarda karpuz için erektil disfonksiyon ve genişlemiş prostat bezi de dahil olmak üzere bir dizi erkek sorununa yardımcı olabilecek bir mucize meyve olabileceği belirtildi. Karpuzun aynı zamanda erkeklerin cinsel hayatına viagra etkisi yaratabileceğinin altı çizildi.

Erektil disfonksiyona ve prostat büyümesine iyi gelir! Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor

Karpuz herkesin çok sevdiği, onlarca sağlık faydası olan meyvelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Karpuzun şimdi de erkek cinsel sağlığına olan faydaları gündemde.

Erkekler yaşlandıklarında, erektil disfonksiyon veya prostat bezinin büyümesi dahil olmak üzere peniste birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Karpuz hem prostatı iyileştirmenin hem de erektil disfonksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİNİ AZALTIR

EC Elist Clinic, “Birçok çalışma, daha fazla karpuz tüketiminin kilo alımı veya obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını önermektedir” diyor.

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Sağlık sitesi şöyle devam etti: “Ayrıca enerji seviyelerini artırmaya, vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olur; saç büyümesinin ve cilt rengini iyileştirir.”

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İbadan University’de yapılan çalışmalar sonucu, karpuz suyu ve kabuğunun özelliklerini analiz ettiler ve karpuz yemenin prostat büyümesinin azalmasına yardımcı olduğunu ve yan etkilerini azalttığını keşfettiler.

EREKSİYONLARI İYİLEŞTİRİR

Daha eski tarihli çalışmalar, karpuzun erkek cinsel sağlığına olan etkilerini ispatlamıştı. Bunların arasında, daha sert ereksiyon olmanın yanı sıra karpuzun viagra etkisi yaptığı belirtilmişti.

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Karpuzlar, likopen ve sitrülin gibi bitkisel besinler sayesinde prostat sağlığına ve erektil disfonksiyona yardımcı olur.

Diğer kırmızı meyve ve sebzelerde de bulunan likopen, prostat kanserine karşı korunmada rol oynar.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz seks Viagra
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