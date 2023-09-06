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Eris nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

06.09.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Yeni varyant birçok ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türkiye için bir risk durumu var mı?’’ sorusuna yanıt verdi. Peki, Eris nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü?

Eris nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Eris varyantı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vakalarının arttığı iddialarına da değindi. Bakan Koca'nın bu açıklaması sonrası "Eris nedir, belirtileri nelerdir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü? İşte ayrıntılar...

ERİS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Eris varyantına bağlı bir vaka şu ana kadar Türkiye'de görülmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarınca sürekli analizlerin yapıldığına işaret etti.

Bakan Koca, "Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız." ifadesini kullandı.

Bilhassa yaşlı ve kronik hastaların kalabalık ortamlarda kendilerini tıpkı gripten korudukları şekilde korumayı sürdürmelerini öneren Bakan Koca, "Hastalık belirtisi olanlar da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil." dedi.

KORONAVİRÜS'ÜN YENİ VARYANTI ERİS NEDİR?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'de

ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.

YENİ VARYANT ERİS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'de ve Avrupa'daki bazı ülkelerde yayılmaya başlayan Kovid'in yeni varyantı olan Eris (EG.5.1) varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı.

eriş 2

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı,

Burun akması,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Kuru öksürük,

Baş ağrısı,

Islak öksürük,

Boğuk ses,

Kas ağrıları,

Değişik koku alma

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