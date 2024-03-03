Erkan Baş, genel başkanlığı bırakacak mı? TİP'in Gebze kararı sonrası merak konusu olmuştu! 'Aynen öyle' diyerek duyurdu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürüyor. Partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verirken, seçim sonuçlarının en çok merak edildiği kentlerden biri de şimdiden Gebze oldu. Türkiye işçi Parti (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın ilçe belediye başkanı olarak açıklanmıştı. Baş'ın adaylığı sonrası CHP ve DEM Parti aday çıkarmazken, son seçimleri AK Parti'nin kazandığı ilçede nasıl bir sonuç alınacağı merak ediliyor.

Bir parti liderinin bir ilçeden belediye başkanı aday olması da bir ilk olurken; Baş'ın kararı bazı kesimler tarafından tartışmaya açılmıştı.

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ERKAN BAŞ GENEL BAŞKANLIĞI BIRACAK MI?

Baş'ın adaylığıyla ilgili TİP’in Kadıköy adayı Doğan Ergün'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazete Duvar'a konuşan Ergün, “Erkan Baş, Gebze’de seçilirse bırakacak mı genel başkanlığı?” sorusuna yanıt verdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞU İÇİN..."

Ergün, şu ifadeleri kullandı;

“Aynen öyle. Bunlar tartışıldı zaten. İlk defa böyle bir şey olduğu için tabii ki doğal olarak partideki yetkili kurullarda da ‘Burada ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?’ veya ‘Bu doğru bir yaklaşım mı?’ gibi tartışmalar tabii ki oldu. Sonuçta bu bir tercih meselesi olacak. Yani parti meclisi yine oturacak, konuşacak, karar alacak. Ama Gebze'de belediye başkanlığını kazandığımız takdirde, ‘Yok ben bunu yapmam’ diyebileceğimizi zannetmiyorum. Türkiye siyasetinde emekçilerin ağırlığının artırılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”