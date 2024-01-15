Erkan Baş'tan Gökhan Zan'a 'adaylık' telefonu! TİP'ten sürpriz Hatay hamlesi

TİP'ten Gökhan Zan sürprizi geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti'ye katılarak milletvekili adayı olan eski milli futbolcu, Meclis'e girememiş ve Aralık ayında partiden istifa etmişti.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Zan istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylıların sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

YAYIN SONRASI TELEFON TRAFİĞİ

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında Gökhan Zan'a programdaki açıklamalarının ardından partilerden telefon yağdığını ifade etti.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ'TAN GÖKHAN ZAN'A ADAYLIK TEKLİFİ

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Gökhan Zan'a adaylık teklifi gittiğini açıklayan Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye." dedi.

İYİ PARTİ'DEN TELEFON

İYİ Parti cephesinden de telefon trafiği olduğunu iddia eden Küçükkaya "Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış" ifadelerine yer verdi.







