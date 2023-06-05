Erkek arkadaşının 6 yıldır yıkanmayan saçını yıkadı! "Daha dolgun ve uzun görünüyor"

Alessa, eşinin 6 yıldır yıkanmayan rasta saçlarını kabartma tozu, limon suyu ve elma sirkesinden oluşan karışım kullanarak nasıl arındırdığına ait bir video paylaştı. İnsanlar, yalnızca bir durulamadan sonra suyun rengi karşısında şaşkına döndü.

Şöyle dedi: “Erkek arkadaşlarımın altı yaşındaki rasta saçlarını ilk kez temizliyorum.

Saçları çok uzun." Alessa, bir dakikalık video sırasında partnerinin saçını nasıl tazelediğini paylaşıyor ve bunun birkaç ayda bir yağdan, kirden arındırılması ve elektriklenmeyi önlemesi için yapılması gerektiğini açıklıyor.

Erkek arkadaşının saçını bir kase sıcak suya koyduktan sonra kabartma tozu, limon suyu ve ardından elma sirkesini koyduğunu gösteriyor. Sevgilisinin rasta saçlarından yağ ve kir çekilirken su koyu kahverengi bir renge dönmeden önce köpürmeye başlıyor.

Başka bir videoda, Alessa'nın işlemi iki kez daha tekrarladığı gösteriyor. Her biri iki kez örgülerini sıkıyor ve eşinin saç derisini ovuyor. Son olarak, nihai sonucu ortaya çıkarmadan önce adamın saçını şampuanlayıp bakım yapıyor. Rasta bukleleri artık daha sıkı, daha uzun ve daha sarı görünüyor.

Yayınlanan video 6,8 milyon görüntülenme aldı. İzleyenler saçın uzunluğu ve dolgunluğu karşısında şaşırdığını belirtti.





