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Erkek arkadaşının başından vurduğu kadının hayati tehlikesi devam ediyor!

06.02.2024 00:38 | Son Güncelleme:
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Ordu'da 38 yaşındaki Meltem Kuloğlu, erkek arkadaşı Cenk Benli tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken Benli tutuklandı.

Erkek arkadaşının başından vurduğu kadının hayati tehlikesi devam ediyor!

Ordu'nun Yeniakçaalan Mahallesinde dehşet verici bir olay yaşandı. Meltem Kuloğlu, evli ve 1 çocuk babası olan erkek arkadaşı Cenk Benli'nin evine gitti. İddiaya göre Kuloğlu evin kapısına yaklaştığı sırada dışarıdan gelen sesler üzerine endişeye kapılan Benli, ruhsatlı tabancası ile camdan ateş etti. Kuloğlu, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Dışarı çıkan Benli, kadın arkadaşını vurduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞININ SOL TARAFINDAN VURULDU!

Gelen ekipler, genç kadını evin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde başının sol tarafından vurulduğu belirlenen Kuloğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kuloğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile gözaltına alınan Cenk Benli, Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Benli, 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kadın
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