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Erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kapan kadın TikTok üzerinden uyardı!

21.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyona neden olabilen birçok etken bulunuyor. Temizliğe dikkat edilmemesi enfeksiyon riskini artırıyor. TikTok'ta viral olan bir video enfeksiyon riski hakkında korkutucu gerçekleri öne sürüyor. Avustralyalı bir TikToker, erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kaptığını paylaştı.

Erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kapan kadın TikTok üzerinden uyardı!

Avustralyalı bir kadın, TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kaptığını iddia etti. 20 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşının kirli sakalının derisini kestiğini ve sakalındaki doğal bakterilerin çenesinde kırmızı lekeye neden olduğunu iddia ediyor.

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Tahriş olmuş çenesinin fotoğraflarını TikTok hesabına yükleyen kadın kullandığı antibakteriyel krem sayesinde tahrişin beş gün içinde geçtiğini söyledi.

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TikToker, erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyarıyor. Bir kişi, "Bunu önceki erkek arkadaşımla sık sık yaşadım ve bu yüzden o benim eski erkek arkadaşım," diyerek güldü. Başka bir kullanıcı, "Evet, bu durum üniversitedeyken başıma geldi ve annemin hoşlanmadığı bir erkek arkadaşım vardı, onunla hala görüştüğümü bu şekilde biliyordu" dedi.

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