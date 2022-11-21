Erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kapan kadın TikTok üzerinden uyardı!

Avustralyalı bir kadın, TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda erkek arkadaşının sakalı nedeniyle enfeksiyon kaptığını iddia etti. 20 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşının kirli sakalının derisini kestiğini ve sakalındaki doğal bakterilerin çenesinde kırmızı lekeye neden olduğunu iddia ediyor.

Tahriş olmuş çenesinin fotoğraflarını TikTok hesabına yükleyen kadın kullandığı antibakteriyel krem sayesinde tahrişin beş gün içinde geçtiğini söyledi.

BİRÇOK SOSYAL MEDYA KULLANICISININ BAŞINA GELMİŞ

TikToker, erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyarıyor. Bir kişi, "Bunu önceki erkek arkadaşımla sık sık yaşadım ve bu yüzden o benim eski erkek arkadaşım," diyerek güldü. Başka bir kullanıcı, "Evet, bu durum üniversitedeyken başıma geldi ve annemin hoşlanmadığı bir erkek arkadaşım vardı, onunla hala görüştüğümü bu şekilde biliyordu" dedi.

