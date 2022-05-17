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Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

17.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi hemen hemen herkesin yaşadığı can sıkıcı problemlerden biri. Genetik, yanlış ürün seçimi, fazla ısı ve kimyasal işlem gibi etmenler saç dökülmesine neden oluyor. Eğer siz de dökülmeleri azaltarak çok daha sağlıklı ve hacimli görünen saçlara sahip olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz! İlk kullanımda bile etkisini fark edeceğiniz ürünlerin yer aldığı listemize göz atmaya ne dersiniz?

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Parlak, sağlıklı ve hacimli saçlar sadece iyi görünmeyi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda öz güveni de arttırıyor. Saça yapılan işlemler, genetik faktörler ve yanlış ürünlerin kullanımı saçların dökülmesine neden olabiliyor. Eğer yoğun saç dökülmesi problemiyle karşı karşıyaysanız ilk olarak doktora gitmeli ve bu durumun bir sağlık sorunuyla ilgili olup olmadığını öğrenmelisiniz. Vitamin eksikliği ya da hormonal dengesizlik gibi bir problem olmadığı hâlde saçlarınız dökülüyorsa bakım rutininize doğru ürünleri eklemelisiniz. Gelin, saçlarınızı iyileştirecek ve dökülmeleri azaltacak ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Serumların gücünden faydalanın: Bioxcin Quantum Serum

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

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Saç dökülmesi probleminden kurtulmak için ısıdan ve kimyasal işlemlerden uzak kalmak yeterli değil, dökülme karşıtı ürünleri mutlaka bakım rutinine eklemek gerekiyor. Tabii tek başına şampuanlar istediğiniz sonucu göstermekte yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle mutlaka serumlardan destek almak gerekiyor. Bioxcin Quantum Serum ile saç dökülmelerini kısa sürede azaltmanız mümkün. Hipoalerjenik ve saçın pH dengesiyle uyumlu olduğu için hassas saç derisine sahip kişilerin kullanımına uygun serum, paraben içermiyor. İlk yıkamada bile saçların daha kalın ve hacimli görünmesini sağlıyor. Biocomplex B11 bitki ekstresi sayesinde saç dökülmelerini azaltan ürüne mutlaka şans verin!

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2. Takviye kullanarak saç dökülmesini engelleyin: Eeose Vitanorsk H For Men

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Biotin, B1, C, D gibi vitaminlerin yanı sıra keratin proteinin, çinko ve selenyum gibi minerallerin eksikliği saç dökülmelerine neden olabiliyor. Bu nedenle takviye gıdalar kullanmak saç dökülmesini önlemeye yardımcı oluyor. Erkeklere özel üretilen Eeose Vitanorsk H For Men, formülünde yer alan birçok vitamin ve mineralin yanı sıra atkuyruğu, yeşil çay yaprağı, buğday tohumu, üzüm çekirdeği ekstresi gibi bitkisel içeriklerle saç dökülmesini azaltmaya yardım ediyor. Doktor kontrolünde günde 1 ya da 2 kere kullanabileceğiniz ürün, saçın doğal yapısını koruyor.

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3. Bakım ürünlerinin etkisini arttırın: Dermaroller Titanyum Uçlu 540 İğneli

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Saç dökülmesini engelleyen şampuan, krem ve serumların etkisini arttıracak ürünleri de rutininize dâhil etmeye ne dersiniz? Serum ve maskeyi saçınıza uygulamadan önce Dermaroller Titanyum Uçlu 540 İğneli kullanarak daha hızlı sonuç almanız mümkün. Saç derisinde mikro düzeyde yaralar açan ürün, saç köklerinin canlanmasına yardım ediyor. Bu sayede kullanılan saç bakım ürünlerinin etkisini de arttırıyor. Titanyum iğnelerle üretilen dermaroller, silindir tasarımıyla kolay kullanılıyor. İğneleri sizi korkutmasın, acı hissine ve yan etkiye neden olmuyor. Temiz saç derisine uygulayacağınız dermaroller'ı her kullanım sonrasında alkol içeren ürünle temizlemeniz gerekiyor.

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4. Yumuşacık saçlar için: Naturix Saç Dökülmesine Karşı Siyah Sarımsak Özlü Tuzsuz Saç Maskesi

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Sarımsak saç bakımında önemli olsa da yoğun kokusu nedeniyle sarımsağı her zaman direkt uygulamak pek mümkün olmuyor. Eğer yoğun kokuya maruz kalmadan sarımsağı bakım rutininize dâhil etmek istiyorsanız Naturix Saç Dökülmesine Karşı Siyah Sarımsak Özlü Tuzsuz Saç Maskesi tam size göre! Tüm saç tiplerinin kullanımına uygun ürün, saç dökülmesini önlemekle kalmıyor aynı zamanda saçları yumuşacık ve ipeksi görünüme de kavuşturuyor. Saçları kökten uca besliyor. Kullanımı kolay ürünü temiz, nemli saçların sadece uç kısımlarına uygulayıp 10 dakika beklemek ve ardından durulamak yeterli oluyor.

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5. Saçlarınıza hacim kazandıran: Ducray Anaphase+ Shampoo Saç Dökülmelerine Karşı Bakım Şampuanı

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Saç dökülmesi probleminiz varsa sadece serum ve maske kullanmak yeterli olmuyor. Şampuanınızın da dökülme karşıtı olması gerekiyor. Ducray Anaphase+ Shampoo Saç Dökülmelerine Karşı Bakım Şampuanı, içeriğindeki vitamin kompleksi sayesinde saç derisinin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. Yıpranan, gücünü, canlılığını ve dayanıklılığını kaybeden saçların sağlıklı hâline dönmesine yardım ediyor. Özel formülüyle saç dökülmesini önlemekle kalmıyor aynı zamanda saçlara hacim de kazandırıyor. 200 ve 400 ml olarak satışa sunulan ürün; saçların sağlıklı uzamasını destekliyor, saçları yumuşatıyor, saçtaki kırılmaları en aza indiriyor.

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6. Saçlarınız mis gibi koksun: Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Bakım Kremi

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

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Saç dökülme problemi için tamamlayıcı ürünlerden destek almak önem taşıyor. Saçların sadece yumuşacık ve kolay şekil almasını sağlayan saç kremleri yerine dökülmeyi azaltan özelliğe sahip ürünleri bakım rutinine dâhil etmek gerekiyor. Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Bakım Kremi sülfat içermeyen formülüyle saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. Organik bileşenlerle üretilen saç kremi çevre dostu şişesiyle de gönülleri fethetmeyi başarıyor. Hidrolize buğday proteini, biotin ve kolajen içeren formülüyle saç tellerine derinlemesine nüfuz ediyor. Böylece saçların daha dolgun, kalın ve canlı görünmesine yardım ediyor.

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7. Saçlarınızı güçlendirin: Tresan Dökülme Karşıtı Isırgan Otu Güçlendirici ve Canlandırıcı Bakım Şampuanı

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Tıpkı sarımsak gibi ısırgan otu da saç dökülmesini azaltıyor, saçların güçlenmesine ve sağlıklı uzamasına yardım ediyor. Isırgan otunu bakım rutininize ekleyerek sağlıklı saçlara kavuşmak isterseniz Tresan Dökülme Karşıtı Isırgan Otu Güçlendirici ve Canlandırıcı Bakım Şampuanı sizi bekliyor! Paraben ve glüten içermeyen şampuan düzenli kullanıldığı takdirde saç dökülmelerini en aza indiriyor. Yağlı saç tiplerinin kullanımına uygun ürün, saçları güçlendiriyor ve koruyor. Ayrıca şampuan yıpranmış saçları onarıyor, besliyor ve saçların canlı görünüme kavuşmalarını sağlıyor. Günlük kullanıma uygun şampuan ile saç dökülmelerinden kurtulmak hayal olmaktan çıkıyor!

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8. Kadınlara özel: Hair Forte Kadın Sprey %2 Procapil

Erkek kadın herkesin genel sorunu olan saç dökülmesine karşı önlem olarak alınabilecek ürünler

Kadınlarda görülen erkek tipi saç dökülme problemiyle savaşmak için özel olarak üretilen Hair Forte Kadın Sprey %2 Procapil hem damlalık hem sprey başlığı sayesinde kolay uygulanıyor. Ürünün etkili olabilmesi için ilk 3 ay sabah akşam kullanılması tavsiye ediliyor. 3 ayın sonunda tek doza düşürülüyor. 6 aydan sonra ise gün aşırı uygulanıyor. Kuru saça damlalık ya da sprey başlığıyla uyguladıktan sonra masaj hareketleriyle saç derisine ürünü iyice yedirmek ve 3 ila 4 saat kadar saçı yıkamamak gerekiyor. Kullanmadan önce şişenin iyice çalkalanması öneriliyor.

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