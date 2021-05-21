Erkekler kadınlara göre daha çok risk altında! Çok geç olmadan bu hastalıklara önlem almalısınız

Günümüzde yaygın olan hastalıkların bazıları var ki kadınlardan çok erkeklerde daha sık ortaya çıkıyor. Bunun nedeni olarak ise erkekler ile kadınların birbirinden farklı üreme sistemine ve hormonlara sahip olması gösterilebilir. Bu hastalıkların arasında erkek anatomisine bağlı olarak meydana gelen cinsel veya ürolojik rahatsızlıkların yanı sıra karaciğer hastalıkları, kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet ile gut hastalığı sayılabilir. Erkeklerde sıkça rastlanan rahatsızlıkları sizler için araştırdık.

GUT HASTALIĞI

Gut hastalığı kadınlara kıyasla erkeklerde daha çok görülüyor. Bu hastalık özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genellikle kilolu olmak, alkol ve yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesi gutun sebepleri arasında sayılıyor. Eklemlerde yanma, ağrı, şişlik ve hassasiyet ile kendisini gösteriyor. Gutun tedavi sürecinde hastanın pürin yönünden zengin olan et, balık, tavuk gibi besinleri bırakarak bitkisel bazlı beslenmesi gerekiyor.

KOLON KANSERİ

Kolon kanserine kadınlardan çok erkeklerde rastlanıyor. Özellikle ağır sanayide çalışan işçilerin kimyasala daha fazla maruz kalması, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik etmenler kolon kanserinin nedenleri arasında bulunuyor. Düzenli aralıklarla kolon muayenesi olmak ve lifli gıdalarla beslenmek erken teşhisi mümkün kılarak kanserin yıkıcı sonuçlarını azaltmaya yardımcı oluyor.