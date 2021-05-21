Erkekler kadınlara göre daha çok risk altında! Çok geç olmadan bu hastalıklara önlem almalısınız

Günümüzde yaygın olan hastalıkların bazıları var ki kadınlardan çok erkeklerde daha sık ortaya çıkıyor. Bunun nedeni olarak ise erkekler ile kadınların birbirinden farklı üreme sistemine ve hormonlara sahip olması gösterilebilir. Bu hastalıkların arasında erkek anatomisine bağlı olarak meydana gelen cinsel veya ürolojik rahatsızlıkların yanı sıra karaciğer hastalıkları, kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet ile gut hastalığı sayılabilir. Erkeklerde sıkça rastlanan rahatsızlıkları sizler için araştırdık.
Gut hastalığı kadınlara kıyasla erkeklerde daha çok görülüyor. Bu hastalık özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genellikle kilolu olmak, alkol ve yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesi gutun sebepleri arasında sayılıyor. Eklemlerde yanma, ağrı, şişlik ve hassasiyet ile kendisini gösteriyor. Gutun tedavi sürecinde hastanın pürin yönünden zengin olan et, balık, tavuk gibi besinleri bırakarak bitkisel bazlı beslenmesi gerekiyor.
Kolon kanserine kadınlardan çok erkeklerde rastlanıyor. Özellikle ağır sanayide çalışan işçilerin kimyasala daha fazla maruz kalması, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik etmenler kolon kanserinin nedenleri arasında bulunuyor. Düzenli aralıklarla kolon muayenesi olmak ve lifli gıdalarla beslenmek erken teşhisi mümkün kılarak kanserin yıkıcı sonuçlarını azaltmaya yardımcı oluyor.
Pek çok erkekte 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan prostat sık görülen bir hastalık. Yavaş ilerleyen bir sürece sahip olduğu için belirtiler şiddetli görülmüyor. Bu da kişinin durumu fark etmemesine ve rahatsızlığın ilerlemesine yol açıyor. Çoğunlukla prostat bezinin arkasında ortaya çıkan bu hastalığa her 6 erkekten birinde rastlamak mümkün. Dengeli beslenme ve düzenli aralıklarla üroloji muayenesi olarak prostata karşı önlem alınabilir.
Kalp hastalıkları kadınlara kıyasla erkeklerde %52 oranında daha fazla görülüyor. Stresli yaşam tarzı, sigara ve alkol kullanımı, ağır çalışma koşulları, tek yönlü beslenme ve şişmanlığa bağlı olarak kalbe giden damarların tıkanarak koroner kalp hastalıklarına kaynaklık ediyor. Erkeklerin kalp hastalıklarına karşı tedbirli olmak için 40 yaşından itibaren düzenli aralıklarla doktor kontrolüne başvurması, sigara ve alkol tüketimi bırakarak sporu yaşam tarzına dahil etmesi gerekiyor.
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