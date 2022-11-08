HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Erkeklerde emeklilik yaşı kaç, erkeklerde emeklilik şartları nedir?

Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Erkeklerde emeklilik yaşı kaç, erkeklerde emeklilik şartları nedir?

08.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlara uygun olan her çalışanın emekli olma hakkı vardır. Emeklilik için gerekli şartları yerine getiren sigortalı çalışanlar belirli prim gün sayısı ve işe giriş tarihleri dikkate alındığında emekli olabilir. Emekli olmak için belirli bir süre çalışma hayatlarında bulunmaları gerekir. Bu süre çalışanların cinsiyetine, sigorta başlama tarihine, sigorta sistemine ve yaşa göre farklılık gösterir. Erkeklerde emeklilik şartı nedir?

Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Erkeklerde emeklilik yaşı kaç, erkeklerde emeklilik şartları nedir?

Emeklilik yaşı cinsiyete göre değişmektedir. Kadın ve erkekler için emekli olma yaşı birbirinden farklıdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödenmesi gerek prim gününe göre emeklilik yaşı değişmektedir. Emeklilik yaşı, sigorta başlama tarihi ile işe başlanan yaşa göre de belirlenmektedir. Erkeklerde emeklilik yaşı kadınlara göre daha geç yaşlarda olabilmektedir. Peki, erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıldır, erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Erkeklerde emekli olma şartları nedir?

Emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Emeklilik yaşı cinsiyete göre değişmektedir. Erkekler kadınlara göre daha geç yaşta emekli olmaktadır. Erkekler emekli olabilmek için SGK tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısının tamamlanmış olması ve belli bir yaşı doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bağlı olunan sigorta kapsamı, sigorta başlama tarihine göre emeklilik yaşı değişmektedir.

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?

Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?

30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama

30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama

 1995, 2002, 2004, 2006, 2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

1995, 2002, 2004, 2006, 2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

 Malulen emekli maaşı ne zaman yatar?

Malulen emekli maaşı ne zaman yatar?

T.C. ile emekli maaşı sorgulama

T.C. ile emekli maaşı sorgulama

Erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Emekli olma yaşı erkek ve kadınlarda farklıdır. Emekli olabilmek için erkeklerin belirli şartları karşılamış olması gerekmektedir. Bunlardan biri olan sigorta prim gününün tamamlanması ve emeklilik için belirlenmiş yaşta olunması gerekmektedir. Örneğin prim gününü tamamlamış ancak belirlenen yaşa gelinmemiş olan kişiler emekli olamamaktadır. Yaş haddi ile emekli olmak mümkündür. Ancak bunun belli başlı şartları vardır:

  • 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş ve 15 yıl süre ile 3600 prim günü tamamlanmış ise erkekler 58 yaşında emekli olabilmektedir.
  • Yaş haddi ile birlikte 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olup en az 25 yıl süre ile çalışmış olan erkekler 60 yaşında emekli olabilmektedir. Ayrıca 4500 prim günü tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olup 5400 prim gününü tamamlamış olan erkek ise 63 yaşında emekli olabilmektedir.

Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu

4A sigorta kapmasında olan erkek ise 1999 yılı öncesinde sigortalı işe başladıysa 58 yaş ile emekli olabilmektedir. 2008 yılından sonra ise 60 yaşında emekli olabilmektedir. 4B sigorta kapsamında olup 1999 ve 2008 tarihleri arası sigortalı işe başladıysa 60 yaşında emekli olabilmektedir. 1999 yılından önce ise 47 yaşında emekli olabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyorSon dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor
Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kazaAlev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza
Anahtar Kelimeler:
emeklilik emeklilik prim gün sayısı

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.