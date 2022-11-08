Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Erkeklerde emeklilik yaşı kaç, erkeklerde emeklilik şartları nedir?

Emeklilik yaşı cinsiyete göre değişmektedir. Kadın ve erkekler için emekli olma yaşı birbirinden farklıdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödenmesi gerek prim gününe göre emeklilik yaşı değişmektedir. Emeklilik yaşı, sigorta başlama tarihi ile işe başlanan yaşa göre de belirlenmektedir. Erkeklerde emeklilik yaşı kadınlara göre daha geç yaşlarda olabilmektedir. Peki, erkeklerde emeklilik yaşı tablosu nasıldır, erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Erkeklerde emekli olma şartları nedir?

Emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Emeklilik yaşı cinsiyete göre değişmektedir. Erkekler kadınlara göre daha geç yaşta emekli olmaktadır. Erkekler emekli olabilmek için SGK tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısının tamamlanmış olması ve belli bir yaşı doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bağlı olunan sigorta kapsamı, sigorta başlama tarihine göre emeklilik yaşı değişmektedir.

Erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Emekli olma yaşı erkek ve kadınlarda farklıdır. Emekli olabilmek için erkeklerin belirli şartları karşılamış olması gerekmektedir. Bunlardan biri olan sigorta prim gününün tamamlanması ve emeklilik için belirlenmiş yaşta olunması gerekmektedir. Örneğin prim gününü tamamlamış ancak belirlenen yaşa gelinmemiş olan kişiler emekli olamamaktadır. Yaş haddi ile emekli olmak mümkündür. Ancak bunun belli başlı şartları vardır:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş ve 15 yıl süre ile 3600 prim günü tamamlanmış ise erkekler 58 yaşında emekli olabilmektedir.

Yaş haddi ile birlikte 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olup en az 25 yıl süre ile çalışmış olan erkekler 60 yaşında emekli olabilmektedir. Ayrıca 4500 prim günü tamamlanmış olması gerekmektedir.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olup 5400 prim gününü tamamlamış olan erkek ise 63 yaşında emekli olabilmektedir.

Erkeklerde emeklilik yaşı tablosu

4A sigorta kapmasında olan erkek ise 1999 yılı öncesinde sigortalı işe başladıysa 58 yaş ile emekli olabilmektedir. 2008 yılından sonra ise 60 yaşında emekli olabilmektedir. 4B sigorta kapsamında olup 1999 ve 2008 tarihleri arası sigortalı işe başladıysa 60 yaşında emekli olabilmektedir. 1999 yılından önce ise 47 yaşında emekli olabilmektedir.



