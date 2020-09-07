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'Erkeklere taş çıkartırım' Gören onunla fotoğraf çektiriyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Hülya Çallıca, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun açtığı oto yıkama dükkanında titizlikle çalışıyor. Oğlunun emanetine sahip çıkan Çallıca, eşi İbrahim Çallıca ile birlikte gün boyu mesai yapıyor. İş yerine gelen araçların iç ve dış temizliğini yapan Çallıca, çalışma azmiyle ilgi çekiyor.

'Erkeklere taş çıkartırım' Gören onunla fotoğraf çektiriyor!

Denizli'de yaşayan Hülya Çallıca'nın oğlu Ali Çallıca, 2014'ün mart ayında oto yıkama dükkanı açtı. Çallıca, iş yerini açtıktan 6 ay sonra, Honaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan Hülya ve İbrahim Çallıca çifti, bir süre kapalı kalan iş yerinin başına geçmek ve oğullarının emanetine bakmak için işe koyuldu. Oto yıkama dükkanını yeniden açan Çallıca çifti, el birliği yaparak çalışmaya başladı.

'ERKEKLERE TAŞ ÇIKARIRIM'

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Her sabah iş yerlerine giden ve araba yıkayan 51 yaşındaki Hülya Çallıca, "Arabaları temizleyerek, geçiniyoruz. Sabah eşimle iş yerine geliyoruz. Önce iş yerini temizliyorum. Gelen araçların içindeki tozları hava pompası ile arıtıyorum. Sonra elektrikli süpürgeyle temizliyorum. Ardından dışına su tutup köpüklüyorum. Fırça kullanarak dışını temizliyorum. İçini ve dışını bezlerle siliyorum. Günde en az 10 araba yıkıyorum" dedi. İşini severek yaptığını kaydeden Hülya Çallıca, "Beni görenler şaşırıyor, ilgi gösteriyor. Benimle konuşup, tanışıyorlar. Bazıları takdir edip, fotoğrafımı çekiyor. Birlikte çay, kahve içip sohbet ediyoruz. Çalışmak oturmaktan iyidir. Kadınlar her alanda çalışabilir. Bizimkisi ekmek davası. Burada çalışırken yorulmuyorum. Kendi işini yaparken yorulmazsın. İşimi seviyorum. Erkeklere taş çıkarırım. Araçların içini ve dışını çok güzel bir şekilde temizlerim" diye konuştu.

'EŞİMİ GÖRENLER SAYGI GÖSTERİYOR'

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İbrahim Çallıca, eşiyle birlikte 6 yıldır mesai harcadıklarını söyledi. Birlikte severek çalıştıklarını belirten Çallıca, "Eşim benimle birlikte çalışıyor. Bana destek verdiği için çok mutluyum. Eşimi görenler saygı gösteriyor. Benden daha çevik ve titiz. Bazen gözü arabaların üstünde oluyor. Burası silinmemiş, temizlenmemiş diyerek beni uyarıyor" dedi.

Otomobilini yıkatmak için iş yerine gelen müşterilerden Hamide Çankaya ise "Aslında buraya uzak bir yerde oturuyorum. Sırf Hülya Hanım burada çalışıyor diye, kendi işinin patronu diye ve kadın girişimlerine destek olmak için özellikle arabamı buraya getiriyorum. Emeğinden ve titizliğinden çok memnunum" diye konuştu.

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