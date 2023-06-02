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Erkeklerin aşık olduğunu gösteren 6 işaret! Bu hareketleri yapmıyorsa dikkat

02.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki başlamadan veya başladıktan sonra zaman zaman karşımızdaki kişinin duyguları hakkında şüpheye düşebiliyoruz. Sevginin sık sık dile getirilmesi ve duyguların açıklanması önemli bir detay olsa da bu konudan daha önemli olanın sevginin davranışlara yansıması oluyor. İşte erkeklerin aşık olduğunu gösteren davranışlar...

Erkeklerin aşık olduğunu gösteren 6 işaret! Bu hareketleri yapmıyorsa dikkat

Her kişinin aşık olunca duygularını belli etme şekli farklı olsa da bu duyguların ilerleyişi ortak davranışlara çıkıyor. Birçok kişi karşısındaki kişinin duygularından emin olamadığını belirtiyor. İlişkinin içerisinde erkek arkadaşınızın size aşık olmadığını bilemiyorsanız aşağıdaki davranışlara bakabilirsiniz.

ERKEKLERİN AŞIK OLDUĞUNU GÖSTEREN DAVRANIŞLAR

1- SÜREKLİ SANA BAKIYORSA

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Sana gerçekten aşık olan adam gözlerini senden alamayacak. Cuma gecesi için giyindiğiniz zaman birçok erkeğin gözlerinde bu özel bakış vardır. Ancak , yemek pişirmek veya paltonuzu giymek gibi basit şeyler yaptığınızda sizi merak ve heyecanla izlediğini fark ederseniz , muhtemelen aşıktır.

2- GEÇMİŞİNE SAYGI DUYUYORSA

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Hepimizin dolabında iskeletler var ve bazı insanlar için anlaşmayı bozabilmeleri tamamen sorun değil. Ancak partneriniz, gurur duymadığınız anlar da dahil olmak üzere geçmişiniz hakkında çok şey biliyorsa ve hala sizinle birlikteyse, muhtemelen sizinle düşündüğünüzden daha fazla ilgileniyordur. Başka bir kişinin sadece hoş taraflarını değil tüm taraflarını kucaklamak, olgun bir ilişkinin ve sevginin işaretidir.

3- SENİ KIRMAMAYA ÇALIŞIYORSA

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Hepimizin davranış kalıpları var ve bunların diğer insanları nasıl etkilediğini her zaman tam olarak anlamıyoruz. Partnerinizin giderek daha bilinçli hale geldiğini ve sizi incitmeyecek veya hayal kırıklığına uğratmayacak şekilde davranmaya çalıştığını fark ederseniz, bu iyiye işarettir. Ancak, bir şey hakkında endişeleniyorsanız veya farklı davranmasını istiyorsanız, bir konuşma yapmanın ve onun kendi başına anlamasını beklememenin daha iyi olduğunu unutmayın.

4- SENİ MUTLU EDEN KÜÇÜK DETAYLARI FARK EDİYORSA

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Hepimiz büyük jestleri severiz ama en önemli olan küçük şeylerdir. Örneğin, en sevdiğiniz dondurmayı, üzgün olduğunuzda izlediğiniz bir TV programını veya ilk evcil hayvanınızın adını hatırlıyor. Bunlar, çiçekler ve şekerler (ama biz onları hala seviyoruz) gibi basmakalıp şeylerin ötesine geçecek ve sizinle daha kişisel bir düzeyde ilişki kuracak kadar umursadığını gösteriyor.

5- SANA KARŞI DÜRÜSTSE

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Hepimiz ilişkilerimizde savunmasız hissediyoruz, ancak düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmadan güçlü bir ilişki kurmak zor. Reddedilme korkusunun üstesinden gelmeye, korkuları ve sorunları konusunda size açık olmaya hazırsa , size güvenir ve sizinle bir gelecek görebilir. Ve bu her iki yönde de işe yarar: O sadece kuşanmış olabileceğiniz güzel zırhı değil, gerçek sizi tanımakla ilgilenir.

6- İLETİŞİM KURMAKTAN KAÇINMIYORSA

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Sağlıklı miktarda duygu, çatışmaları çözmek ve eşinizi mutlu etmek için gerçekten faydalı olsa da, bağırmak sorunu çözmez. İkiniz de duygusal olmayı bitirdikten sonra, partneriniz bir şeyler hakkında konuşmak için konuşmaya hazır olmalıdır. İletişim, güçlü bir ilişkinin anahtarıdır ve sizi seven bir partner, egosunu bir kenara bırakıp hatalı olabileceğini kabul edebilmelidir.

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