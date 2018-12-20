Erkekte kısırlık neden olur? Erkekte kısırlığın sebepleri nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu erkekleri uyarıyor: Günümüzde artık kadın ve erkek kısırlık oranları eşit. Nasıl ki kadınlara ‘Geç kalmayın, anne olmayı ertelemeyin’ diyorsak, artık erkeklere de ‘Baba olmayı ertelemeyin’ diyerek aynı cümleleri kuruyoruz. Yaşınız ilerlemeden mutlaka bir doktora gidin. Üstelik erkek kısırlığı, kadın kısırlığına göre daha kolay tespit edilebildiğinden, tedavi şansı da daha yüksek!”

Son yıllarda erkek kısırlığı oranlarında artış gözleniyor. Erkeklerde kısırlık oranları bundan 30 yıl önce yüzde 25 iken, şimdi yüzde 40-45'e çıktı. Bebek sahibi olmaya çalışan ailelerin yüzde 45'inde sorun kadından kaynaklanırken, yüzde 45'inde erkek kaynaklı olabiliyor. Kalan yüzde 10'u ise nedeni açıklanamayan kısırlık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle stres, obezite gibi çevresel faktörlerin bu rakamın artmasında rolü olduğu düşünülüyor.

“Erkek kısırlığının birçok sebebi olabiliyor. Bunlar dış faktör kaynaklı olabileceği gibi doğumsal sebepler de olabilir. Erkek kısırlığı, kadın kısırlığına göre daha kolay tespit edilebildiğinden, tedavi şansı da nispeten daha yüksektir” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, en sık görülen erkek kısırlık nedenlerini şöyle sıraladı:

Hormon kaynaklı faktörler:

Sperm üretimi, beyinde mevcut olan hipofiz bezinden salınan FSH ve LH olarak ifade edilen hormonların denetimindedir. Bu sebeple de hormonların düzensiz bir şekilde salgılanması kısırlığa yol açabilir.