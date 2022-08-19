50 yaş üstü erkekler dikkat! Prostat kanseri riskini artırıyor

Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana geliyor. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türü. Oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilen prostat kanseri, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Belirli bir yaşın üzerinde görülme sıklığı artan prostat kanseri hakkında bilinçli olmak ve diğer kanser türlerinde de olduğu gibi sağlıklı beslenmek hayat kurtarıyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üzeri erkekleri prostat kanseri hakkında uyarıyor.

BESLENMEYE DİKKAT!

Prostat kanseri amerikan tarzı beslenme ve yaşama tarzının yaygınlaşması sonrası ciddi bir artış göstermiş ve en sık görülen erkek kanser türü ve en çok öldüren 3. kanser olmuştur. Bu nedenle beslenme ve aktif yaşamın prostat kanseriyle ilişkisi aşağıdaki gibidir. Beslenme birçok kanseri olduğu gibi prostat kanseri riskini de ciddi oranda etkiler, düşük yağlı ve bitkisel ağırlıklı gıdalarla ve balıkla beslenen uzakdoğu ülkelerinde hastalık çok daha az görülür, buna paralel biçimde aynı toplum içinde farklı beslenme alışkanlıkları da prostat kanseri riskini değiştirir.

PROSTAT KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş

Prostat kanserinin yaş ile görülme sıklığı artar. 70 yaş üzeri erkeklerin %50’sinde, 90 yaş üzerindekilerin de hemen hemen hepsinde mikroskobik düzeyde prostat kanseri tespit edilmektedir. Hastalığa 50 yaşından genç bireylerde sık rastlanmıyor. Bu nedenle, erken teşhis için 50 yaşın üstündeki erkeklere prostat kanseri taraması öneriliyor.

Genetik faktörler

Yapılan çalışmalar hastaların yaklaşık % 15’lik bir bölümünde diğer aile üyelerinin de prostat kanseri öyküsü olduğunu ortaya koymuştur. Prostat kanserinin oluşmasından sorumlu kimi gen grupları tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra, obezite ve sigara kullanımı da prostat kanseri için tanımlanan risk faktörleri arasındadır

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

İdrar yaparken yanma

Zorlanma ve idrarda kanama

Semende kanama

İleri evrede kemik metasazları, buna bağlı kemik ağrıları ve bazen kırıklar



