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Ermeni bir grup, Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı

06.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni bir grup, Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Ermeni bir grup, Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

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1 AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI

Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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