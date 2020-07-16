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Ermenistan-Azerbaycan sınırında son dakika gelişmesi! Ermenistan ordusundan saldırı girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 07:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son dakika gelişmesi! Ermenistan ordusundan saldırı girişimi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

(AA)

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