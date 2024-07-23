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  4. Ermenistan sınırında yaşandı! Belediye Başkanı kendisini takip ettiğini düşündüğü drone'u kurşun yağmuruna tuttu! "Allahsız çabuk ol"

Ermenistan sınırında yaşandı! Belediye Başkanı kendisini takip ettiğini düşündüğü drone'u kurşun yağmuruna tuttu! "Allahsız çabuk ol"

23.07.2024 12:59
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23.07.2024 12:59
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Ermenistan sınırında hareketli dakikalar yaşandı. Olayın başrolünde ise Iğdır'ın Aralık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya yer aldı. Takip edildiğini düşünen başkan drone'u görünce tüfeğini eline alarak adeta kurşun yağdırdı. Söz konusu videoda başkanın tüfeği isterken, 'Allahsız çabuk ol' lafı izleyenleri güldürdü.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı, kendisini takip ettiklerini düşünerek yüksekten uçan bir drone'a ateş etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

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DRONE'U GÖRDÜ, TÜFEĞİNE SARILDI

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti. Dronun kendisini takip ettiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı.

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KİMİN OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı. Drone’nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

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"ALLAHSIZ ÇABUK OL"

Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken “Allahsız çabuk ol” demesi vatandaşlar arasında çeşitli esprilere neden oldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Iğdır drone
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