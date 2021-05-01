Ertelenen Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak? 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanması planlanan Adalet Bakanlığı sınavı hakkında erteleme kararı alındı. Tam kapanma süreci ile ertelenen sınavlar bu kapsamda ileri bir tarihte uygulanacak. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman? İşte, detaylar...

ADALET BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam kapanma kararının alınmasının ardından Adalet Bakanlığı tarafından Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatları, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları, Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

Güncel sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, tam kapanma sürecinin sona ermesi ile güncel sınav takviminin duyurulması bekleniyor.

