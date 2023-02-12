Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında ve nereni? Erzin'de depremde tek bina yıkılmadı!

6 Şubat'ta meydana gelen depremin etkileri 10 ilde devam ediyor. Hatay, depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Ancak, 2019 sayımına göre 47 bin 700 nüfuslu şehrin bir ilçesi olan Erzin'de tek bir bina bile yıkılmadı. Bunun sonucunda açıklama yapan Elmasoğlu, Toplum olarak, devlet olarak zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Seçilir seçilmez 3 ay sonra uzaktan akrabamın evini mühürledim. 'Türkiye’nin tek doğrusu sen misin?' diye bana bir ifade kullandı. Toplumumuz da böyle bir bakış açısına sahip. Siyasilerden belediyelerden ayrıcalık bekliyor. Bizler kurallı toplum olmadığımız sürece, kurallar ülkesi olmadığımız sürece bu acıları yaşamaya devam ederiz. Deprem yönetmeliğine yönetecek binalar üretecek ülke olmalıyız" dedi. Peki Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında ve nereni? İşte okuduğu okullar ve kariyeri...

ÖKKEŞ ALMASOĞLU KİMDİR?

1979 Erzin doğumlu Ökkeş Elmasoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladı. Ardından 2002'de Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır.



