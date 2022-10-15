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Erzincan'da şaşırtan düğün! Altınların sonu gelmedi: Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde

15.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da düzenlenen bir düğün töreninde, takılan takıları görenler şaşkına döndü. Düğünde takıları gelin ve damada takdim eden kişi, ''Erzincan'dan gelin getirmek kolay mı?'' diyerek 6 kişinin elinde tuttuğu altınları saydı. Teker teker sayılan altınlar, 'Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde ve gerdanlık' denilerek sıralandı. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Erzincan'daki düğünde takı töreni sırasında geline takılan altın ve setlerin görüntüsü dikkat çekti. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görüldü.

İZLENME REKORU KIRILDI

Sosyal medyada bir düğünden paylaşılan görüntüler izlenme rekoru kırdı. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görülüyor. O anların görüntüsü kısa sürede büyük izlenme aldı. Gelinin Erzincan’dan gittiği belirtilirken, düğünün hangi ilde gerçekleştiği bilinmiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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